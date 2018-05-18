Юрій Недашковський: Будівництво ЦСВЯП та всі заходи, що з ним пов’язані, фінансово забезпечені

«Це стосується не тільки об’єкта ЦСВЯП; це комплекси з переробки радіоактивних відходів, комплекси з прийняття високоактивних осклованих відходів з вітчизняних АЕС, які будуть повернуті з РФ після переробки; інші знакові об’єкти у зоні відчуження. Всі керівники назвали строки введення в експлуатацію, і наш з вами об’єкт має бути введений в експлуатацію 31 березня 2020 року», - зазначив Ю. Недашковський.

Саме таку тезу озвучив президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський під час другої в цьому році зустрічі міжвідомчої групи та оперативного штабу «Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України», що відбулась 17 травня 2018 року на будівельному майданчику ЦСВЯП.

У нараді під головуванням Юрія Недашковського взяли участь голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков та заступник директора Департаменту з питань безпеки ядерних установок - державний інспектор Олександр Григораш, представники Державного агентства з управління зоною відчуження Анатолій Лазаренко та Анатолій Лейбзон, представники ПАТ «Укрзалізниця», генеральний директор Holtec Ukraine Сергій Тараканов, директор департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації Сергій Золін, очільник Іванківської райадміністрації Максим Лісогор, представники Поліської райадміністрації та міста Славутич, а також представники Енергоатома та підрядних будівельних і проектних організацій.

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Відкриваючи засідання Юрій Недашковський зауважив, що всі питання щодо фінансово-технологічної складової реалізації проекту – закриті: «Ми інформували про те, що урядова американська Корпорація зарубіжних приватних інвестицій OPIC забезпечила страхування політичних ризиків за зобов’язаннями ДП «НАЕК «Енергоатом» по кредитній лінії на суму 250 млн дол. для фінансування всієї програми будівництва ЦСВЯП. Відповідно до механізму кредитування, Bank of America/Merrill Lynch вже організував розміщення облігацій з фіксованою ставкою на фондовому ринку США. У лютому всі транзакції по цьому питанню були закриті, а всі облігації розміщенні на фондовому ринку США». Він також роз’яснив, що на спеціально відкриті рахунки Енергоатома вже надійшла частина коштів, яка відповідає лімітам фінансування. «Таким чином, будівництво та всі заходи, що з ним пов’язані, фінансово забезпечені», - наголосив президент Енергоатома.

Обговорюючи соціальні аспекти реалізації проекту, було зауважено, що в цих питаннях є ряд невирішених проблем. Енергоатом згідно зі звітними даними вже освоїв 880 млн грн., а 10% - тобто 88 млн грн, це ті кошти які Компанія зарезервувала та готова перерахувати на об’єкти соціального призначення для Поліського, Іванківського району та м. Славутич. Зараз в Компанії триває підготовка та доопрацювання проекту двосторонньої угоди (договору) між Енергоатомом та Київською обласною державною адміністрацією (КОДА), але й тут є деякі перепони та колізії.

Щодо ходу будівельних робіт на майданчику ЦСВЯП було відзначено, що всі роботи на об’єкті, замовником яких є Енергоатом, виконуються за графіком. Очільник Holtec Ukraine Сергій Тараканов підтвердив, що перший комплект обладнання для ЦСВЯП – устаткування перезавантажувального кластеру вже прямує в Україну, і до кінця травня очікується прибуття вантажу на будівельний майданчик. Паралельно Енергоатом у повному об’ємі виконує всі модифікації на ядерних установках. Наразі завершені всі тендерні процедури та законтрактовано основний обсяг обладнання, яке необхідне для модернізації трьох атомних електростанцій – Хмельницької, Рівненської та Южно-Української АЕС.

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Окремий блок питань був присвячений розвитку інфраструктури комплексу Вектор та підведенню під’їзної залізничної колії до ЦСВЯП (сумарно близько 80 км). Зокрема, Енергоатом спільно з Державним агентством з управління зоною відчуження (ДАЗВ) ініціював проведення великої міжвідомчої наради у Кабінеті Міністрів України під головуванням віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона. В ході наради було прийнято рішення щодо фінансового, проектного та організаційного забезпечення і прискорення будівництва залізничної колії на ділянці «Овруч – Вільча – Янів», яким опікується ПАТ «Укрзалізниця», що має забезпечити синхронізацію строків введення в експлуатацію ЦСВЯП паралельно з усією залізничною інфраструктурою.

Крім того, були обговорені проблемні питання щодо забезпечення електропостачання ЦСВЯП та проект модернізації підстанції «Вектор». Стан реалізації модернізації та реконструкції інфраструктурних об’єктів: мостових переходів, автодоріг для важких та великогабаритних вантажів, без реконструкції та модернізації яких неможливо буде активними темпами вести будівництво.

Також було зазначено, що з моменту проведення першого засідання штабу – 1 лютого 2018 року – всі організаційні та фінансові заходи були виконані в повному об’ємі. Енергоатом склав, погодив з усіма інстанціями та затвердив графік будівництва та введення в експлуатацію пускового комплексу: установка перших контейнерів відбудеться 31 березня 2020 року.

Зокрема, коментуючи це питання Юрій Недашковський наголосив, що під час заходів присвячених 32-м роковинам катастрофи на Чорнобильській АЕС та знакової, на його думку, наради з питань удосконалення державної політики щодо відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення та соціального захисту постраждалих осіб внаслідок Чорнобильської катастрофи, Президент України Петро Порошенко дуже чітко дав зрозуміти, що бере під особистий контроль строки виконання усіх робіт пов’язаних з рекультивацією зони відчуження та повернення її до життя. «Це стосується не тільки об’єкта ЦСВЯП; це комплекси з переробки радіоактивних відходів, комплекси з прийняття високоактивних осклованих відходів з вітчизняних АЕС, які будуть повернуті з РФ після переробки; інші знакові об’єкти у зоні відчуження. Всі керівники назвали строки введення в експлуатацію, і наш з вами об’єкт має бути введений в експлуатацію 31 березня 2020 року», - зазначив Ю. Недашковський.