"Укртрансгаз" уклав 40 контрактів на зберігання газу у режимі митного складу

У компанії відзначили гнучкий режим роботи всієї системи підземних газових сховищ України.

Держкомпанія-оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" уклала 40 контрактів з газовими трейдерами на надання послуги із зберігання газу в підземних сховищах в режимі митного складу.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, використовуючи цей режим, трейдер може зберігати газ в підземних сховищах 1095 днів без сплати митних зборів, що дозволяє йому дочекатися зручного моменту для продажу газу (порівняно високих цін), реалізувати "блакитне" паливо і тоді сплатити мита.

Також в компанії зазначили гнучкий режим роботи всієї системи підземних газових сховищ України. Максимальний обсяг газу, який може бути відібраний при нинішньому рівні заповнення (28%), становить 87-95 мільйонів кубометрів на добу, а при повному заповненні цей показник може досягти 200 мільйонів кубометрів за добу.

Як повідомляв УНІАН, "Укртрансгаз" є оператором найбільших в Європі підземних сховищ газу загальним обсягом 31 мільярд кубометрів, але в останні роки українські газосховища були завантажені менш ніж на 50%. Існуючі вільні потужності зберігання компанія пропонує іноземним трейдерам, наприклад компаніям з Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Молдови.

У червні 2017 року "Укртрансгаз" повідомив про відкриття на базі 10 підземних газових сховищ режиму митного складу. Такою послугою вже скористалася низка міжнародних трейдерів, таких як Trafigura (Швейцарія) і MND (Чехія).