У Луганській області відновили пошкоджені об'єкти енергопостачання
16:20, 20 травня 2018Енергетика
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Цього тижня більше тисячі абонентів у Луганській області залишилися без світла.
Ілюстрація REUTERS
У Луганській області відновили пошкоджені об'єкти енергопостачання.
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Про це йдеться в повідомленні в Twitter Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб України.
"За інформацією ЛЕО (Луганського енергетичного об'єднання, - ред.), пошкоджені об'єкти енергопостачання відновлено", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок пошкодження об'єктів енергопостачання цього тижня більше тисячі абонентів залишалися без світла.
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