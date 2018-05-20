У Луганській області відновили пошкоджені об'єкти енергопостачання

16:20, 20 травня 2018
Енергетика
219
Ілюстрація REUTERS

Читайте такожНа Луганщині батько та син підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

Про це йдеться в повідомленні в Twitter Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб України.

"За інформацією ЛЕО (Луганського енергетичного об'єднання, - ред.), пошкоджені об'єкти енергопостачання відновлено", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок пошкодження об'єктів енергопостачання цього тижня більше тисячі абонентів залишалися без світла.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #електроенергія#Луганська область