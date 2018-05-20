Цього тижня більше тисячі абонентів у Луганській області залишилися без світла.

У Луганській області відновили пошкоджені об'єкти енергопостачання.

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Про це йдеться в повідомленні в Twitter Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб України.

"За інформацією ЛЕО (Луганського енергетичного об'єднання, - ред.), пошкоджені об'єкти енергопостачання відновлено", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок пошкодження об'єктів енергопостачання цього тижня більше тисячі абонентів залишалися без світла.