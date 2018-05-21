Запаси газу в українських сховищах зросли до 8,9 мільярдів кубів

Газові сховища України заповнені на 28%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 12 по 19 травня зросли на 4,2%, або на 362 мільйонів кубометрів, до 8,904 мільярда кубометрів з 8,542 мільярда кубометрів.

Читайте такожМеркель про Північний потік-2: "треба подумати" про Україну

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, 19 травня до сховищ було закачано 60,14 мільйона кубометрів газу.

Зазначається, що на сьогоднішній день українські газові сховища заповнені на 28%.

Як повідомляв УНІАН, з 13 квітня 2018 року "Укртрансгаз" припинив відбір газу зі сховищ. З цього числа ПСГ почали наповнюватися в режимі 19-28 мільйонів кубометрів на добу.

До 2018 року наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запасами газу – 14,7 мільярда кубометрів газу.