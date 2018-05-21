Нафта дорожчає на тлі перемир'я торгової війни між США і Китаєм

Brent подорожчала $79,06 за барель, WTI - до $71,86 за барель.

Світові ціни на нафту в понеділок вранці зростають, інвестори відіграють повідомлення про ослаблення напруженості в торгових відносинах США і Китаю.

Читайте такожЦіна на нафту вперше з 2014 року перевищила 80 доларів

Про це повідомив Прайм.

Станом на 8:42 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,7%, до 79,06 долара за барель, липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,69%, до 71,86 долара за барель.

Інвестори позитивно відреагували на повідомлення про успіхи при обговоренні проблем торговельних відносин США і Китаю. Міністр фінансів Штатів Стівен Мнучин в неділю підтвердив призупинення введення взаємних торгових мит і відзначив значний прогрес у переговорах з питань торгівлі. Крім того, за його словами, Китай зобов'язався знизити мита "на багато товарів".

У Вашингтоні 17 і 18 травня пройшли консультації між торговельними делегаціями США та Китаю. За підсумками прийнятого спільної заяви сторони домовилися вжити ефективні заходи для скорочення дефіциту торгового балансу США щодо Китаю, наростивши експорт товарів і послуг в республіку. Зокрема, сторони домовилися "значно збільшити експорт сільськогосподарських товарів та енергетики".

Деескалація торгового спору відбудеться через деякий час за допомогою переговорів, вважають аналітики банку Morgan Stanley. "Обидві сторони планують працювати над реалізацією закупівель в сільському господарстві та енергетиці і продовжувати переговори про торгівлю... найближчими місяцями", - цитує їх агентство Reuters.