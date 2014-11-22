Коаліція хоче обмежити частку продавців імпортного газу до 30% - угода

Про це йдеться в парафованій коаліційній угоді, опублікованій на сайті партії «Самопоміч».

При цьому в документі відсутня кінцева дата виконання цієї пропозиції, на відміну від початкового документа, запропонованого 29 жовтня партією «Блок Петра Порошенко. Тоді пропонувалося досягти цієї мети до 2018 року.

У кінцевій версії угоди йдеться про поступове запровадження цієї норми, причому вона стосуватиметься не тільки газу, а й усіх інших видів імпортних енергетичних ресурсів.

«Поступове запровадження в дію вимоги про те, що річний обсяг імпорту природного газу, нафти/нафтопродуктів і вугілля в Україні з одного джерела не може перевищувати 30%», - йдеться в угоді.

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Як наголошується в документі, Україна продовжуватиме збільшення імпорту газу з ЄС шляхом розширення технічних можливостей поставок у напрямку європейського газотранспортного коридору «Північ-Південь».

Крім того, парламентська коаліція ставить завдання щодо диверсифікації поставок палива для атомних електростанцій і послуг на окремих стадіях ядерно-паливного циклу.

Довідка УНІАН. Україна, після припинення «Газпромом» поставок газу, має три маршрути імпорту «блакитного палива» з Європи: польський, угорський і словацький.

Україна за рік споживає більш як 50 млрд куб. м природного газу, з якого близько 20 млрд кубометрів видобуває сама.

В частині забезпечення нафтопродуктами Україна на 80% залежить від імпортного палива, з якого більш як 50% поставляється з Білорусі.

Ядерне паливо для потреб атомних станцій України, які виробляють понад 50% електроенергії, поставляється з Росії. Лише невелика частка ядерного палива поставляється за контрактом з американсько-японською компанією Westinghouse.

Також, за даними Міненерговугілля, Україна за останні місяці втратила близько 12 млн тонн вугілля через військові дії на Донбасі. Тому країна купить у Російської Федерації в 2014 році 3,1 млн тонн енергетичного вугілля і 0,5 млн тонн у ПАР.