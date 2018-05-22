Нафта дорожчає через нові санкції США проти Венесуели

Brent подорожчала до $79,44 за барель, WTI - до $72,58 за барель.

Світові ціни на нафту у вівторок підвищуються, інвестори оцінюють ситуацію у Венесуелі після виборів в країні, при цьому продовжуючи реагувати на ознаки ослаблення напруги в торговельних відносинах між США і КНР.

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Про це повідомляє Прайм.

"Станом на 8:22 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,28%, до 79,44 долара за барель, ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,32%, до 72,58 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

"Позитивні посили ринків по уникненню торгової війни між США і Китаєм - ред.) і політичні проблеми у Венесуелі сприяють зростанню цін на нафту. Затягування економічних гвинтів завдасть серйозної шкоди можливості Венесуели для експорту, що зробить практично неможливим для країни придбання долара", - цитує агентство Reuters слова глави відділу торгівлі в регіоні АТР Oanda Стівена Іннеса (Stephen Innes).

Нафтовий ринок оцінює наслідки виборів у Венесуелі, які відбулися в країні 20 травня. За даними Національної виборчої ради (НІК) Венесуели, чинний голова держави Ніколас Мадуро переміг на виборах і набрав 6,19 мільйона голосів виборців. Він займе посаду голови держави в 2019-2025 роках. Опозиція Венесуели закликала до міжнародного тиску, щоб провести справжні вибори.

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США засудили минулі президентські вибори у Венесуелі і пообіцяли вжити швидких економічних та дипломатичних заходів для відновлення демократії в цій країні, заявив в понеділок держсекретар США Майк Помпео. Президент США Дональд Трамп в цей же день підписав указ, яким заборонив громадянам та юридичним особам США операції з суверенним боргом Венесуели, а також операції з державними активами цієї країни.

Ослаблення напруженості в торговельних відносинах між США і Китаєм, що також підтримує нафтовий ринок, відбулося після коментарів з американської сторони. Так, міністр фінансів США Стівен Мнучін в неділю підтвердив призупинення введення взаємних торгових мит з Китаєм і зазначив значний прогрес у переговорах з питань торгівлі. Крім того, за його словами, Китай зобов'язався знизити мита "на багато товарів".