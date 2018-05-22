Хмельницька АЕС підключила до мережі перший енергоблок

Енергоблок підключений до мережі після завершення ремонтних робіт.

Хмельницька АЕС, що входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", 22 травня підключила до мережі енергоблок №1 після завершення ремонтних робіт, повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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"22 травня 2018 року у 08:39 енергоблок №1 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі після завершення ремонтних робіт. Ведеться набір потужності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює на потужності 1004 МВт.

"Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня 2018 року енергоблок №1 Хмельницької АЕС був відключений від енергомережі для проведення ремонтних робіт.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України.