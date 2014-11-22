Росії через зростання військових витрат і санкції вже потрібна нафта не дешевша $115

У Росії мало способів підтримати світові ціни на нафту: свердловини замерзнуть, якщо зупинити видобуток, а якщо знизити експорт, нафту не буде де зберігати, кажуть аналітики.

Як пише Reuters, напередодні наради ОПЕК Росія обговорювала з Венесуелою, що входить до організації, необхідність узгоджених дій для підтримки світових цін. Міністр енергетики Росії Олександр Новак і голова "Роснефти" Ігор Сєчін 25 листопада відвідають конференцію у Відні, де 27 листопада відбудеться нарада ОПЕК.

Російський бюджет зверстано з розрахунку $100 за барель, але як і в 2008 році, коли ОПЕК запропонувала Москві спільно знизити видобуток, один із найбільших у світі виробник нафти сьогодні майже не спроможний підвищити, ні скоротити видобуток.

"Нічого не змінилося", - сказав аналітик Sberbank CIB Валерій Нестеров, зазначивши, що Росія, на відміну від, наприклад, Китаю, не побудувала нові нафтосховища.

"Російські свердловини просто замерзнуть, якщо їх зупинити", - додав він.

Поза тим, Москва, імовірно, спробує переконати інших виробників зупинити зниження світових цін, що впали на третину з червня. Новак не уточнив, які питання він обговорюватиме у Відні, а його представник повідомила в четвер, що міністр не братиме участь у нараді ОПЕК.

Аналітики не впевнені в результаті наради: одні передбачають скорочення видобутку на 1,5 мільйона барелів на добу, інші - що країни ОПЕК просто домовляться дотримуватися чинного обмеження на видобуток у 30 мільйонів барелів на добу.

На думку деяких експертів, для збалансованого бюджету Росії потрібна ціна нафти не нижча $115 через зростання соціальних і військових витрат і обмеженого доступу на західні ринки капіталу в зв'язку з санкціями.

Читайте такожРосія не зможе підняти ціни на нафту, знизивши її видобутокЯкщо видобуток нафти неможливо скоротити, Росії залишається тільки знизити експорт, що становить 4 мільйона барелів на добу, але у Москви немає достатнього об'єму резервуарів під тривале зберігання сировини, що видобувається.

Трейдер великої західної нафтової компанії скептично оцінює можливості РФ скоротити експорт без скорочення видобутку нафти.

"І де її зберігати?" - питає трейдер.

Співрозмовник Reuters зазначив, що певну кількість сировини можна складувати в системі магістральних трубопроводів "Транснефти", однак вона не розрахована на довготермінове зберігання.

"Транснефть" не відповіла на письмовий запит Reuters.

Єдине у країні велике нафтосховище, танкер "Белокаменка" в Баренцевому морі, розрахований на 2,6 мільйона барелів. За словами джерела в галузі, хоча "Белокаменка" зараз і не повністю завантажена, але "потрібно 365 таких (танкерів), щоб вилучити з ринку 2 мільйони барелів на добу (надлишкової нафти)".

На відміну від Росії, Саудівська Аравія, де весь нафтовидобуток контролюється державою, володіє великим флотом супертанкерів, які можна використовувати для зберігання нафти, а також володіє нафтосховищами по всьому світу або орендує їх.

Росія ж продає значну частину видобутої нафти трейдерам і нафтовим компаніям, даючи їм вирішувати, де і як зберігати нафту.