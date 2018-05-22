Порошенко: «Північний потік-2» не є економічним проектом і шкодить європейській єдності

За словами президента, треба докласти максимум зусиль, щоб зупинити політичні проекти, які руйнують єдність Євросоюзу.

«Північний потік-2» не є економічним проектом та шкодить європейській єдності і тому має бути зупинений.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час зустрічі з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд з представниками ЗМІ.

«Окремо і дуже детально ми обговорили питання «Північного потоку-2» Чітко наголосили, що цей проект не є економічним, шкодить європейській єдності. Чітко наголосили на тому, що на сьогоднішній день нам треба докласти максимум зусиль, щоб політичні проекти, які руйнують єдність ЄС, були зупинені», - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2» і заявляє, що він жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу.

Наприкінці березня - початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії.

17 травня керівник групи підтримки України Генерального директорату у справах сусідства і переговорів з питань розширення ЄС Петер Вагнер повідомив у Києві, що Єврокомісія намагається забезпечити збереження довгострокових інтересів України щодо транзиту газу у разі будівництва Росією газопроводу «Північний потік-2».