Росія вважає, що Україна, не купуючи зараз російський газ, вчиняє недоцільно - Новак

Як передає РИА Новости, міністра непокоїть запитанням, як "вони (Україна) будуть взимку проходити максимум?"

Читайте такожУкраїна найближчим часом прийме рішення щодо передплати російського газу

«Зараз там (в Україні) досить тепло, тому вони використовують власний і реверсний газ. Ми вважаємо, що це не зовсім правильно... На нашу думку, вони зараз вчиняють недоцільно, оскільки ризики проходження осіннього максимуму вони збільшують. Як будуть взимку вони проходити максимум? Доведеться, мабуть, обмежувати якусь кількість споживачів», - сказав Новак.

За словами міністра, за останньою інформацією, якою він володіє, українська сторона готова до 1 грудня почати закуповувати і оплачувати у Росії природний газ.

«Ми вважаємо, що це не зовсім правильно з точки зору технічної, оскільки зараз використовується газ з ПСГ (підземні сховища газу), а коли буде холодно, там тиск буде нижчий, і будуть обсяги газу набагато менші, ніж якщо б вони зберегли обсяг і використовували поточні поставки», - пояснив російський міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує до кінця поточного закупити у російського газового монополіста компанії "Газпром" близько 1,5 млрд кубометрів газу на раніше обговорених умовах передоплати і, в залежності від погоди, і до 1 млрд кубометрів в наступному році.

У Міненерговугілля підкреслили, що опалювальний сезон почався пізніше звичайного у зв'язку зі сприятливими погодними умовами, він проходить спокійно. Поки що Україні не потрібно додаткових закупівель газу.

"Крім того, спрацювали заходи щодо економії палива", - зазначив міністр Юрій Продан.

Україна припинила отримувати російський газ з середини червня поточного року через невизначеність умов поставки, ціни палива, а також механізму оплати існуючих боргів за нього.

В кінці жовтня в Брюсселі у форматі Україна - Росія - Європейський Союз був підписаний протокол, що визначає умови оплати боргу, обсяг якого становить 3,1 млрд дол та частина якого - 1,45 млрд дол - Україна вже погасила, ціну нових поставок газу і умови його постачання.

Згідно з протоколом, Україна може закуповувати російське паливо в будь-яких обсягах і з будь-якої дати. Раніше використовуваний «Газпромом» принцип «бери або плати» не застосовується. Ціна російського газу для України в 4 кварталі 2014 року складе 378 дол за тис. кубометрів, у першому кварталі 2015 року - 365 дол в зв'язку з динамікою ціни на нафту.

Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року. Остаточні умови поставки російського газу в Україну, а також ціну палива повинен визначити Арбітражний суд Стокгольма, куди Україна звернулася з позовом навесні поточного року.