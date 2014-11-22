Віце-президент США Байден закликав Європу до газової незалежності від Росії

Віце-президент США Джо Байден закликав Європу продовжувати диверсифікацію імпорту енергоносіїв, щоб знизити залежність від Росії.

За його словами, діяти потрібно вже зараз. "Те, що відбувається в Україні, лише підкреслює терміновість справи", - заявив політик на саміті Атлантичної ради у Стамбулі, повідомляє DW з посиланням на інформаційне агентство АР.

Як пояснив Байден, криза в Україні знову показала, що Росія "використовує поставки енергоносіїв як форму політичної зброї проти сусідів, що є величезною стратегічною проблемою". Байден наголосив, що Росія "буде і повинна залишатися" значним постачальником енергоносіїв у Європу, але Москва "повинна грати за правилами".

Читайте такожВ Україні знайшли спосіб запобігти повторенню Росією "газової війни"Віце-президент США привітав зусилля таких країн ЄС, як Литва і Словаччина, у галузі диверсифікації імпорту нафти і газу, однак зазначив, що "не можна спочивати на лаврах, і роботу потрібно завершити". Зі свого боку глава МЗС Туреччини Ахмет Давутоглу також підкреслив, що "енергоносії не повинні використовуватися у якості зброї, а повинні бути інструментом миру".