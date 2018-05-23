Запорізька АЕС відключила на ремонт другий енергоблок

Реакторна установка перебуває в стані «гаряче зупинення».

Запорізька АЕС, яка входить до складу Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», відключила від мережі другий енергоблок для проведення поточного ремонту тривалістю майже в дві доби, повідомляє прес-служба компанії.

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«23 травня 2018 року о 00:03 енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту до 23:59 24 травня 2018 року. Реакторна установка перебуває в стані «гаряче зупинення»», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на сьогодні на Запорізькій АЕС в роботі перебуває 3 енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 2 910 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування і персоналу немає.

Також повідомляється, що радіаційний фон у районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок було введено в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р, третій - в 1986 р, четвертий - в 1987 р, п'ятий - в 1989 р, шостий - в 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.