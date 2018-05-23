Нафта дешевшає на новинах про можливе збільшення видобутку ОПЕК

Вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,63% — до 79,07 долара за барель.

Світові ціни на нафту знижуються в середу вранці, інвестори відіграють повідомлення про можливе рішення ОПЕК збільшити видобуток нафти, свідчать дані торгів.

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Вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,63% — до 79,07 долара за барель, липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI — на 0,4%, до 71,91 долара за барель, повідомляє Прайм.

У вівторок джерела агентства Рейтер в ОПЕК і нафтовій промисловості заявили, що організація на зустрічі в червні може прийняти рішення про збільшення видобутку. Таке рішення можливе через побоювання щодо можливого зниження поставок сировини з Ірану та Венесуели, які сприяли зростанню нафтових цін до максимальних з 2014 року рівнів.

"Схоже, ринок робить паузу на поточних рівнях. Якщо проти Ірану будуть введені санкції, більшість виробників ОПЕК хотіли б перекачувати більше нафти, особливо з огляду вищі ціни", — наводить агентство Рейтер думку ринкового стратега CMC Markets Майкл Маккарті.

ОПЕК і ряд країн, що не входять в організацію, (ОПЕК+) домовилися в кінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з рівня жовтня 2016 року, з яких 300 тисяч припадають на Росію. Операція стартувала з початку 2017 року і вже двічі продовжувалася, останній раз — до кінця 2018 року.

Трейдери також звернули увагу на дані Американського інституту нафти (API) про запаси в США. Зокрема, за робочий тиждень, що завершився 18 травня, запаси нафти в країні знизилися на 1,3 мільйона барелів. При цьому аналітики очікували зниження запасів на 2,8 мільйона барелів. Пізніше в середу будуть опубліковані офіційні дані про запаси нафти в країні від Міністерства енергетики США.