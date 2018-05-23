Нафтогаз звинуватив КМДА в тиску і порушенні закону

«Нафтогаз України» заявляє, що за законом разом із передачею теплогенеруючого обладнання від одного суб'єкта до іншого повинні передаватися і борги за газ.

НАК "Нафтогаз України" відмовляється підписати договір на поставку газу КП «Київтеплоенерго», доки Київська міська державна адміністрація порушує закон та не бере на себе всі зобов'язання по погашенню заборгованостей, передбачені законом України «Про теплопостачання». Про це пише Нафтогаз на офіційній сторінці в мережі Facebook.

Як відзначили в прес-службі «Нафтогаз України», відповідно до законодавства, разом із передачею теплогенеруючого обладнання від одного суб'єкта до іншого повинні передаватися і борги за газ, що утворилися в роботі цього обладнання раніше.

"Міська влада намагається переконати нас через тиск в публічному просторі (підписати договір з "Київтеплоенерго" без врегулювання ситуації з боргами "Київенерго), але ми тут ні при чому – є закон, стаття 22 закону "Про теплопостачання", - йдеться в повідомленні.

У НАК додали, що крім кредиторської заборгованості, "Київенерго" повинен передати "Київтеплоенерго" дебіторську заборгованість – таким чином, у комунального підприємства будуть джерела для погашення боргів перед "Нафтогазом України".

«Ми сподіваємося, що місто буде діяти в інтересах споживачів і виконає вимоги закону, щоб постачання гарячої води в наших і ваших оселях відновилася як можна швидше», - резюмували у "Нафтогазі України".

Як повідомлялося раніше, комунальне підприємство "Київтеплоенерго" прийняло від "Київенерго" столичні тепломережі, включаючи котельні, але за винятком двох ТЕЦ та сміттєспалювального заводу. Передача цих об'єктів запланована на найближчий час.