У Кабміні розповіли, коли визначаться з цінами на газ для населення

За словами голови Міненерговугілля, відомство підготувало проект постанови про збереження діючої ціни ще на два місяці.

Кабінет міністрів України до 1 червня ухвалить рішення про подальшу ціну на газ для населення.

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Про це повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик після засідання уряду в середу.

«До 1 червня ухвалимо рішення», - сказав міністр, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

При цьому Насалик відзначив, що Міненерговугілля підготувало проект постанови, яка продовжує спецзобов’язання Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з продажу газу населенню на два місяці.

«Але остаточне рішення залежатиме від багатьох факторів», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня в Міжнародному валютному фонді вкотре заявили, що ціни на газ в Україні мають стати ринковими, а найбільш вразливі домогосподарства мають бути захищені субсидіями.

Уряд України, очолюваний Володимиром Гройсманом, у 2016 році ухвалив постанову, що вирівнює ціни на газ для всіх категорій населення, приводячи їх до ринкового рівня. Також постанова передбачала механізм автоматичного перегляду цін раз на півроку для приведення цін до ринкових.

Однак жодного перегляду цін з того часу не відбулося, а ціни на газ для населення зараз значно нижчі за ринкові.

Уряд у березні ухвалив рішення продовжити спецзобов’язання для «Нафтогазу України», що передбачають продаж газу населенню за нинішньою ціною до 1 червня.

На початку травня міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про можливість продовження спецзобов’язань на період після 1 червня.