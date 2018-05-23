Газопроводи в обхід України невигідні Росії - ЗМІ

На трьох російських проектах нових ГТС: "Сила Сибіру", "Північний потік-2" і "Турецький потік" зароблять хіба що фірми-підрядники, які контролюють друзі Путіна.

Найбільший банк Росії підготував звіт для іноземних інвесторів "Газпрому", в якому зазначається, що російський енергетичний гігант став приватним фольварком найближчих друзів президента Володимира Путіна.

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Про це повідомляє ZN.ua.

"Ми з'ясували, що рішення "Газпрому" стають цілком зрозумілими, якщо допустити, що концерн діє в інтересах своїх підрядників, а не заради отримання комерційної вигоди", - зауважують аналітики "Сбербанка" Алекс Фек і Анна Котельнікова", - повідомляє видання.

Вони зауважують, що три проекти з побудови нових ГТС: "Сила Сибіру", "Північний потік-2" і "Турецький потік" - будуть коштувати "Газпрому" 94,4 мільярди доларів. І зароблять на них не акціонери енергетичної компанії, а фірми-підрядники, які контролюють друзі Путіна. Зокрема, це компанія "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга і "Стройтранснефтегаз", яка належить Генадію Тімченку. Обидва російські олігарха з 2014 року перебувають під тиском антиросійських санкцій.

Експерти розглянули детально три проекти з побудови ГТС. З них найкраще профінансований і найдорожчий - це "Сила Сибіру", довжина якого сягає 3 тисяч кілометрів. "Газпром" зобов'язаний перекачувати ним в Китай по 38 мільярдів кубометрів газу впродовж 30 років. Це має принести дохід в розмірі 426 мільярдів доларів з розрахунком, що ціна бареля нафти не опуститься нижче 61 долара.

Експерти вказують, що замість "Сили Сибіру" було б вигідніше реалізовувати інший проект, відомий як ГТС "Алтай". Його довжина не менша, але ця "труба" мала б перекачувати газ із уже розроблених родовищ. "Сила Сибіру" розрахована на продаж блакитного палива з покладів, на розробку яких треба витратити ще 20 мільярдів. Крім того, доведеться витратити додаткові 14 мільярдів доларів на завод з переробки газу в Амурському регіоні. Чому "Газпром" обрав невигідний проект? Швидше за все тому, що він був вигідніший для друзів Путіна, які поділили між собою контракти на підряд. А для них чим більша інвестиція, тим кращий контракт.

На "Силі Сибіру", зокрема, заробить компанія "Сибур", яка належить Геннадію Тімченку. Збитки ж для "Газпрому" становитимуть 11 мільярдів доларів.

Європейські газопроводи, якими Росія хоче транспортувати газ в обхід України, теж вигідні лише для підрядників, які будуватимуть ще додаткову інфраструктуру в Росії, про що "Газпром" майже не згадує.

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"Турецький потік" коштуватиме компанії в 20 мільярдів доларів. Хоча віце-президент "Газпрому" Андрій Круглов запевняв, що все вдасться збудувати за 8 мільярдів.

"Турецький потік не буде прибутковим впродовж найближчих 20 років, навіть якщо інфляція не буде поглиблюватися. А його прогнозована чиста поточна вартість перевищить 13 мільярдів доларів", - зауважують російські експерти.

"Північний потік-2", на думку Фека та Котельнікової, коштуватиме "Газпрому" в 17 мільярдів доларів. Хоча в компанії говорять лише про 11,2 мільярда. Аналітики вказують на те, що контракт на побудову російської частини газопроводу отримала компанія Тімченка. Тому "Північний потік-2" при використанні 60% його потужності стане прибутковим лише за 20 років.

Раніше видання Bloomberg писало, що зближення з Росією тепер нова мета політики Німеччини, оскільки їх об'єднують спільні цілі. Зокрема, Берлін і Москва хотіли б добитися побудови "Північного потоку-2" і захистити свій бізнес від американських санкцій.

А президент Словаччини звинуватив ЄС у ігноруванні втручання Росії. При цьому, він назвав "Північний потік-2" прикладом недалекоглядних, егоїстичних інтересів, ціна яких безпека Східної Європи.