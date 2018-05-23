"Укроборонпром" хоче перейти до формульної системи ціни на паливо

Вартість палива може коливатися у відповідності з ситуацією на ринку, проте маржа, яку отримує нафтотрейдер при укладанні контрактів, має залишатися постійною.

Державний концерн "Укроборонпром" пропонує підприємствам, що входять до його складу, і нафтотрейдерам перейти до формульної системи ціноутворення при укладенні середньо- і довгострокових контрактів на поставку палива.

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У концерні переконані, що об'єктивні правила коригування ціни в умовах постійних змін на нафтовому ринку є необхідним кроком, повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

"Формульне ціноутворення дозволить оперативно реагувати на котирування вартості нафтопродуктів, а отже, виконання договору буде рентабельним як для постачальників, так і для підприємств. разом з тим це істотно знижує ризик невиконання договору. До того ж застосування формульного підходу робить механізм коригування ціни прозорим", - сказано в повідомленні.

За словами директора дивізіону спецекспортерів, постачання, інформації та аналітики концерну Віталія Цвігуна, формульне ціноутворення полягає в тому, що вартість самого палива, за яким його купує у виробника постачальник, може коливатися у відповідності з ситуацією на ринку. Однак маржа, яку отримує нафтотрейдер при укладенні середньо - і довгострокових контрактів, має залишатися постійною.

В держконцерні виступають за посилення відповідальності підприємств та нафтотрейдерів: для перших пропонують обмежити час на укладання договорів двома тижнями, а другі повинні дотримуватися і виконувати зобов'язання, взяті під час участі в тендері.

"Виконання всіх цих умов дозволить гарантувати безперебійне постачання пальним підприємств оборонно-промислового комплексу. В "Укроборонпромі" вже готові надавати підприємствам-учасникам концерну огляди ситуації на нафтовому ринку, щоб вони могли формувати об'єктивні початкові ставки на тендерних торгах", - сказано в повідомленні.

Пілотний проект по оголошенню тендерів з формульним визначенням ціни палива стартує найближчим часом на держпідприємстві "Антонов", додали в "Укроборонпромі".

Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром" ініціював створення робочої групи з розробки нової редакції закону україни "Про державне оборонне замовлення".

Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.