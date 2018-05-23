Кабмін затвердив порядок формування наглядової ради Фонду енергоефективності

Наглядова рада буде складатися з п'яти членів – двох від Кабміну, двох незалежних членів і одного представника міжнародних кредиторів.

Кабінет міністрів затвердив порядок обрання, призначення та звільнення членів наглядової ради Фонду енергоефективності, робота якого дозволить профінансувати проекти зі скорочення споживання енергоресурсів у різних галузях економіки.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Згідно з повідомленням, цим порядком визначено процедуру створення конкурсної комісії для відбору членів ради, вимоги до кандидатів, терміни їх перебування на посаді.

"Це черговий крок до повноцінного старту роботи Фонду енергоефективності. Професійне наповнення складу наглядової ради за участю наших міжнародних партнерів, зокрема IFC (Міжнародна фінансова корпорація, структура Всесвітнього банку - УНІАН), забезпечить прозорість і відкритість всіх процедур в рамках роботи Фонду", - прокоментував рішення уряду профільний віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

За його словами, наступним кроком стане створення необхідних IT-систем (реєстрів енергоаудиторів, сертифікатів енергоефективності, моніторингу результатів впроваджених енергоефективних заходів), а також платформи з надання послуг енергоаудиту.

У міністерстві повідомили, що наглядова рада є вищим органом управління Фонду енергоефективності, який здійснює захист прав засновника, кредиторів, донорів і кінцевих бенефіціарів фонду. Також він здійснює нагляд за його управлінням. Рада формується в складі двох представників від Кабміну, двох незалежних членів і одного представника від міжнародних донорів.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2017 року Верховна Рада прийняла закон про створення в Україні Фонду енергоефективності, метою якого є забезпечення ефективного використання фінансових коштів, а також надання технічної допомоги для термомодернізації та енергетичної модернізації житлового фонду.

У проекті держбюджету на 2018 рік передбачено, що загальний обсяг інвестицій до програм з енергоефективності становить 1,6 мільярда гривень, з яких 400 мільйонів гривень будуть спрямовані на програму "теплих" кредитів, а решта (1,2 мільярда гривень) – на фінансування Фонду енергоефективності. Частину з цих коштів (100 мільйонів євро) буде надана міжнародними донорами - урядом Німеччини та Європейською комісією. Згідно очікуванням Мінрегіону, наглядову раду Фонду запрацює у червні 2018 року.

Наприкінці березня Кабмін затвердив положення про наглядову раду Фонду енергоефективності.