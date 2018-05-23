Україна успішно презентувала Національну доповідь за Об’єднаною конвенцією

Були відзначені позитивні зрушення, що відбулися в Україні за трирічний період з моменту проведення П'ятої наради Сторін Об'єднаної Конвенції.

23 травня під час Шостої наради з розгляду виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією з безпеки поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами українська делегація успішно презентувала Національну доповідь із підсумковою інформацією щодо належного виконання Україною передбачених Об’єднаною Конвенцією зобов’язань за трирічний період, що минув після П’ятої наради. В цьогорічній нараді, яка проходить у штаб-квартирі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в столиці Австрії Відні, також був представлений прогрес у впровадженні заходів, які забезпечують відповідний рівень ядерної та радіаційної безпеки при поводженні з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, як це вимагається Об’єднаною Конвенцією.

До складу делегації на чолі з Головою Державної інспекції ядерного регулювання України Григорієм Плачковим увійшли президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський, директор ДНТЦ ЯРБ Ігор Шевченко, представники Міненерговугілля України, ДАЗВ, Постпредства України у Відні, ДСП «Чорнобильська АЕС», ДК «УкрДО «Радон» та ін.

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Під час презентації та обговоренні Шостої Національної доповіді України, а також при наданні відповідей на запитання було зазначено, що Україна належно виконує передбачені Об’єднаною конвенцією зобов’язання та впроваджує заходи, які забезпечують відповідний рівень ядерної та радіаційної безпеки при поводженні з відпрацьованим ядерним паливом (далі – ВЯП) та радіоактивними відходами (далі – РАВ).

Були відзначені позитивні зрушення, що відбулись в Україні за трирічний період з часу проведення П’ятої наради Сторін Об’єднаної конвенції, в частині:

спрямування зусиль щодо реалізації заходів, передбачених Загальнодержавною цільовою екологічною програмою поводження з РАВ, Загальнодержавною програмою зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, відповідно до прийнятої Стратегії поводження з РАВ в України;

досягнення суттєвого прогресу у реалізації ключового проекту Плану здійснення заходів на об'єкті «Укриття» (далі – ПЗЗ) - спорудження Нового безпечного конфайнмента (НБК);

досягнення прогресу в реалізації проектів будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу РБМК сухого типу (СВЯП-2) Чорнобильської АЕС та Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР українських атомних електростанцій (ЦСВЯП);

досягнення прогресу зі створення об’єктів із переробки РАВ на майданчиках АЕС, включаючи завершення будівництва комплексу з переробки твердих РАВ на Рівненській АЕС;

проведення переоцінки сховищ «аварійних» РАВ чорнобильського походження на території зони відчуження, як основи для подальшої оптимізації радіаційного захисту при поводженні з цими РАВ;

удосконалення системи поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання, включаючи введення у експлуатацію Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання на комплексі виробництв «Вектор».

Під час виступу було наголошено, що в підвищенні безпеки при поводженні з ВЯП та РАВ значну роль відіграє статус, позиція, компетенція та ефективна діяльність Державної інспекції ядерного регулювання України як регулюючого органу з ядерної та радіаційної безпеки, відповідно до статті 20 Об’єднаної конвенції.

Нагадаємо, що Національна доповідь України по виконанню зобов‘язань за Об‘єднаною конвенцією була оприлюднена на офіційній сторінці Держатомрегулювання.