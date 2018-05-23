Падіння цін на нафту прискорилося за рахунок зростання запасів у США

Brent подешевшав до $78,44 за барель, WTI - до $71,34 за барель.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 18 травня, несподівано збільшилися на 5,8 мільйона барелів, або на 1,3%, до 438,1 мільйона барелів, випливає з огляду управління енергетичної інформації Міненерго країни.

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Про це повідомляє Прайм.

Аналітики, опитані агентством Reuters, очікували зниження запасів на 1,57 мільйона барелів, або на 0,36%, до 430,833 мільйона барелів.

Запаси бензину в США зросли на 1,9 мільйона барелів до 233,9 мільйона барелів. Аналітики очікували зниження показника на 1,4 мільйона барелів. Запаси дистилятів за тиждень скоротилися на 1 мільйон барелів, склавши 114 мільйонів барелів. Прогнозувалося зменшення показника на 1,3 мільйона барелів.

Після публікації даних Міненерго падіння нафтових котирувань посилився, зазначає "Фінмаркет".

Так, вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 17:55 впала на 1,42% до 78,44 долара за барель. Ціна ф'ючерса на нафту WTI на липень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зменшилася до цього часу на 1,19% до 71,34 долара за барель.