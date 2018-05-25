16 країн світу підтримали Київський водневий форум "Вітер та ВОДЕНЬ"

17 травня міжнародні та українські експерти у галузі відновлювальної енергетики зібрались у КВЦ «Парковий» на Першому Міжнародному Енергетичному Форумі «Вітер та Водень». Організатори заходу Олександр Рєпкін, президент та засновник Енергетичної Асоціації «УКРАЇНСЬКА ВОДНЕВА РАДА» та Андрій Конеченков, Українська вітроенергетична асоціація, провели перший суспільний діалог світового рівня щодо можливостей використання необмеженого потенціалу водню у поєднанні із вітровою та сонячною енергією не просто як енергетичного, а й балансуючого елементу в енергосистемі України.

На форумі були присутні делегати з 16 країн світу, зокрема, США, Китаю, Німеччини, Швеції, Швейцарії, Бельгії, Норвегії, Польщі. Учасники форуму відзначили високий рівень організації заходу. Вікторія Керельська, Радник з координації дій європейської вітроенергетичної асоціації WindEurope, зазначила, що Перший Міжнародний форум "Вітер та Водень" - це найбільший в Східній Європі захід, присвячений питанням розвитку та впровадження водневих технологій.

Європейський досвід свідчить про перспективність та доцільність використання енергії водню. Карін Стеглік, Директор та Член правління Czech Hydrogen Technology Platform, організатор WORLD HYDROGEN TECHNOLOGY CONVENTION в Празі та CZECH HYDROGEN DAY у своєму виступі зазначила, що в Чехії впровадження водневих технологій - це частина національної стратегії розвитку. Їх популяризацією займається Czech Hydrogen Technology Platform (HYTEP). Зокрема, сьогодні реалізовано проекти з впровадження міського громадського транспорту, який працює на водневій енергії.

Британський проект ZEFER займається розробкою низьковуглецевих технологій в енергетичному секторі. Під час форуму представник проекту Софі Ліон продемонструвала на форумі переваги використання водневого транспорту у муніципальному та приватному секторах суспільного життя. Вона розказала про практичний досвід використання автомобілів на водневому паливі у поліцейських відділах Англії та Франції.

Дарія Берндт, директор з продажу компанії HEXAGON xperion (світовий лідер з виробництва композитних балонів високого тиску) зазначила, що сьогодні створено безпечні та ефективні технології зберігання водню для подальшого його використання, зокрема, в транспортній галузі. Вона наголосила на необхідності подальшого обговорення та впровадження прийнятих рішень у водневоенергетичній сфері.

Бен Вікерс, Старший редактор Bloomberg New Energy Finance, під час свого виступу презентував учасникам форуму реалізовані у Германії та США (штат Техас) кейси з генерації водню із використанням енергії сонця та вітру. Він наголосив на необхідності суспільного діалогу щодо можливостей імплементації водню в енергетичні стратегії країн та подякував організаторам за нагоду представити широкій спільноті світовий досвід практичного застосування водню.

Провідний експерт у сфері водневих досліджень, Директор E4TECH Девід Харт підкреслив важливість зменшення викидів вуглецю у сучасних екологічних умовах. Він також наголосив на необхідності пошуку високотехнологічних рішень для балансування існуючих в світі енергосистем та важливості обміну досвідом у цій галузі для створення найбільш продуктивних рішень.

Початок євроінтеграційних процесів в Україні вимагає динамічного розвитку ринку відновлювальної енергетики. Поєднання потужного потенціалу вітрової, сонячної та водневої енергії має стати рушійним кроком в напрямку енергонезалежності України та приєднання до високотехнологічних "зелених" держав.