Україна ввела персональні санкції проти Курченка та голови "Газпрому"

Також під санкції потрапили ряд чиновників анексованого Криму і менеджери «Чорноморнафтогазу».

Україна застосувала персональні санкції до колишнього бізнес-партнера екс-президента Віктора Януковича - Сергія Курченка, до осіб, які обіймають посади так званих «міністрів енергетики» ДНР, ЛНР, а також до очільника російського газового монополіста «Газпрома» Олексія Міллера.

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Про це йдеться в опублікованому Додатку до Указу президента України №126 / 2018 від 14 травня 2018 року про виконання рішення РНБО «Про накладення та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Згідно з документом, під санкції потрапив екс-власник групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (ВЄТЕК) Сергій Курченко. Йому заборонено виводити капітал своїх компаній за межі України, здійснювати операції з цінними паперами, отримувати дозволи і ліцензії Нацбанку на здійснення інвестицій. Також блокуються всі активи Курченка на території України.

До цього списку також потрапили такі особи: «заступник голови Комітету з питань промислової політики, транспорту і паливно-енергетичного комплексу Держради Республіки Крим» Сергій Власов, «міністр палива та енергетики Республіки Крим» Вадим Бєлік, «міністр вугілля та енергетики» ДНР Олексій Грановський, «міністр палива, енергетики та вугільної промисловості» ЛНР Дмитро Лямін, заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов, держсекретар Міністерства вугільної промисловості та енергетики Сербії Стевіця Деджанскі, офіційний представник президента нафтової компанії «Лукойл» в Україні Сергій Чмихалов, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, заступник директора «Чорноморнафтогазу» Василь Рогатін, член ради директорів російського нафтохімічного холдингу «СИБУР» Кирило Шамалов.

Міллеру було заборонено виводити капітал з України і в'їзд в Україну, а також заблоковані його активи на території нашої країни.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки і оборони України від 2 травня упровадила санкції стосовно юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з російською агресією проти України.

Санкції упроваджуються з ініціативи Кабінету міністрів України, Служби безпеки України, Національного банку України на три роки або безстроково стосовно фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, до підготовки та проведення незаконного голосування в окупованому Криму в рамках виборів президента РФ, представників російської окупаційної адміністрації в Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької та Луганської областей тощо.

Крім того, санкції упроваджені і стосовно осіб, які причетні до інформаційної та кіберагрессіі проти України, до протиправних дій проти громадян України, яких незаконно утримують в Росії, стосовно депутатів Державної Думи і членів Ради Федерації Федеральних Зборів РФ тощо. Для введення в дію рішення РНБО 18 травня президент Петро Порошенко підписав відповідний указ.