Відсутність гарячої води у Києві обумовлена спробою столичної влади обійти закон - депутат

На думку представника «Самопомічі», до такого результату призвело бажання команди Кличка отримати контроль над енергетичним комплексом столиці без встановленого законом прийняття боргів попереднього користувача – ПАТ «Київенерго».

Депутат Київської міської ради від фракції «Самопоміч», голова постійної комісії з питань власності Леонід Антоненко переконаний, що перебої з гарячим водопостачанням викликані неправовою позицією міської влади в питанні встановлення контролю над столичною енергетикою. Про це він написав у Facebook.

«У Кличка відмовилися виконувати вимоги закону. Різка зміна у настроях чиновників призведе до подальших перебоїв у постачанні киян гарячою водою. Сьогодні відсутність гарячої води нам пояснюють химерою профілактичних робіт. Це неправда. В дійсності немає води через нездатність адміністрації міста оцінювати наслідки прийнятих рішень», - стверджує депутат.

На думку представника «Самопомочі», до такого результату призвело бажання команди Кличка отримати контроль над енергетичним комплексом столиці без встановленого законом прийняття боргів попереднього користувача – ПАТ «Київенерго».

«За законом НАК Нафтогаз не переоформляє договір на постачання газу з новим користувачем активів, якщо ця особа (в даному випадку - міська влада) не бере на себе правонаступництва за боргами колишнього. Мовою закону: «У разі якщо суб'єкту господарювання надано в користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісний майновий комплекс (індивідуально визначене майно) з вироблення теплової енергії, такий суб'єкт стає правонаступником за борговими зобов'язаннями з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання, що виникли у суб'єкта господарювання, який раніше використовував зазначене майно (володів або користувався ним)». У перекладі з нормативної на просту мову, Київське КП стає правонаступником за боргами, що виникли у ахметівського Київенерго. Якщо КП відмовляється виконувати цю вимогу закону, Нафтогаз зобов'язаний відмовити КП у продажу газу. Що і сталося. Договір на купівлю газу досі не укладено. Нагрівати гарячу воду для киян нічим. Щоб зняти з себе відповідальність за цю авантюру депутатам вчора було предолжено підтримати це рішення адміністрації», - обурюється він.

«Кличко має намір передати рахунок за раніше спожиті киянами теплоносії всім українцям. Нехай менш заможні візьмуть на себе "справедливу частку" витрат більш заможних. Покататися за чужий рахунок - короткострокова стратегія. Вона може принести плоди серед наївних і незрілих виборців, до яких не варто відносити більшість киян», - попереджає Леонід Антоненко.

Як відомо, відключення гарячого водопостачання в більшості районів Києва відбулося на тлі конфлікту між столичною владою і НАК «Нафтогаз України». Заступник міського голови-секретар Київради Володимир Прокопів на брифінгу заявив, що Київ не планує приймати на КП «Київтеплоенерго» борги ПАТ «Київенерго».

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв закликав «Нафтогаз» укласти договір на постачання газу з комунальним підприємством «Київтеплоенерго», вказавши на неможливість гарячого водопостачання мікрорайонів, заживлених від котелень «Київтеплоенерго» без такого договору.

У свою чергу «Нафтогаз України» поінформував, що згідно із законодавством, разом з передачею теплогенеруючого обладнання від одного суб'єкта до іншого, повинні передаватися і борги за газ, що утворилися в роботі цього обладнання раніше.

«Міська влада намагається переконати нас через тиск в публічному просторі (підписати договір з «Київтеплоенерго» без врегулювання ситуації з боргами «Київенерго»), але ми тут ні при чому – є закон, стаття 22 закону «Про теплопостачання», – відзначили в прес-службі «Нафтогазу України».

У НАК додали, що крім кредиторської заборгованості «Київенерго» має передати «Київтеплоенерго» дебіторську заборгованість – таким чином, у комунального підприємства будуть джерела для погашення боргів перед «Нафтогазом України».