"Газпром" зміг уникнути штрафу Єврокомісії в антимонопольному спорі
Єврокомісія не стала штрафувати російський концерн "Газпром", проте наклала на нього низку зобов'язань, щоб зробити можливим вільні поставки газу за конкурентними цінами до Центральну і Східну Європу.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на прес-реліз Єврокомісії з антимонопольному спору, що тривала 7 років.
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"Всі компанії, що займаються бізнесом в Європі, повинні поважати європейські правила конкуренції, незалежно від того, де вони знаходяться. Сьогоднішнє рішення усуває створені "Газпромом" перешкоди, які стоять на шляху вільного потоку газу в Центральну і Східну Європу", - заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер.
"Провадження не зупиняється на сьогоднішньому рішенні - швидше, це посилення зобов'язань "Газпрому", яке починається сьогодні", - додала вона
Зобов'язання "Газпрому" щодо зняття антимонопольних звинувачень ЄС матимуть юридично обов'язковий характер.
Єврокомісія сім років вивчала ділові операції "Газпрому" в Європі, звинувачуючи російський концерн у перешкоджанні конкуренції і завищенні цін на поставки газу в Східну Європу. "Газпром" заперечив звинувачення.
Сьогоднішнє рішення Єврокомісії має на меті припинити поведінку "Газпрому", яка, на думку ЄК, порушувала правила конкуренції.
Згідно з зобов'язаннями, які Єврокомісія наклала на російський концерн, "Газпром" має усунути будь-які обмеження для перепродажу газу країнами; забезпечити газові потоки з і до держав-членів, які досі ізольовані від інших держав-членів з-за відсутності інтерконекторів; повинен забезпечити конкурентні ціни; повинен припинити користуватися домінуючим становищем на ринках ЄС для отримання контролю над газовою інфраструктурою.
Якщо "Газпром" порушить хоча б одне з цих зобов'язань, Єврокомісія може накласти на нього штраф у розмірі 10% світового обороту компанії.