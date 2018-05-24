"Газпром" зміг уникнути штрафу Єврокомісії в антимонопольному спорі

Єврокомісія не стала штрафувати російський концерн "Газпром", проте наклала на нього низку зобов'язань для можливих вільних поставок газу за конкурентними цінами до Європи.

Єврокомісія не стала штрафувати російський концерн "Газпром", проте наклала на нього низку зобов'язань, щоб зробити можливим вільні поставки газу за конкурентними цінами до Центральну і Східну Європу.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на прес-реліз Єврокомісії з антимонопольному спору, що тривала 7 років.

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"Всі компанії, що займаються бізнесом в Європі, повинні поважати європейські правила конкуренції, незалежно від того, де вони знаходяться. Сьогоднішнє рішення усуває створені "Газпромом" перешкоди, які стоять на шляху вільного потоку газу в Центральну і Східну Європу", - заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер.

"Провадження не зупиняється на сьогоднішньому рішенні - швидше, це посилення зобов'язань "Газпрому", яке починається сьогодні", - додала вона

Зобов'язання "Газпрому" щодо зняття антимонопольних звинувачень ЄС матимуть юридично обов'язковий характер.

Єврокомісія сім років вивчала ділові операції "Газпрому" в Європі, звинувачуючи російський концерн у перешкоджанні конкуренції і завищенні цін на поставки газу в Східну Європу. "Газпром" заперечив звинувачення.

Сьогоднішнє рішення Єврокомісії має на меті припинити поведінку "Газпрому", яка, на думку ЄК, порушувала правила конкуренції.

Згідно з зобов'язаннями, які Єврокомісія наклала на російський концерн, "Газпром" має усунути будь-які обмеження для перепродажу газу країнами; забезпечити газові потоки з і до держав-членів, які досі ізольовані від інших держав-членів з-за відсутності інтерконекторів; повинен забезпечити конкурентні ціни; повинен припинити користуватися домінуючим становищем на ринках ЄС для отримання контролю над газовою інфраструктурою.

Якщо "Газпром" порушить хоча б одне з цих зобов'язань, Єврокомісія може накласти на нього штраф у розмірі 10% світового обороту компанії.