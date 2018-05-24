НБУ про подорожчання нафти: для України "ефект нейтральний"

Ціни на світових ринках зросли внаслідок виходу США з "ядерної" угоди по Ірану.

Національний банк України називає нейтральним ефект для України від підвищення цін на нафту на світових ринках внаслідок виходу США з "ядерної" угоди щодо Ірану та ведення санкцій щодо цієї країни.

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Про це повідомив журналістам заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.

"Зі зростанням цін на нафту зростають ціни на інші сировинні товари - продовольче зерно, кукурудзу, метали. Тобто, слабкість з боку імпорту компенсується тим, що з боку експорту зростають ціни. На даний момент глобально ми бачимо, що ефект досить нейтральний", - сказав він.

Разом з тим, Сологуб зазначив, що регулятор представить точніші оцінки щодо впливу цього фактора на українську економіку в ході презентації свого наступного макроекономічного прогнозу в липні.

Довідка УНІАН. На початку травня американський президент Дональд Трамп заявив про вихід США з угоди 2015 року, передбачає зняття санкцій з Ірану в обмін на відмову від розробки ядерної зброї. Це заява США підштовхнуло ціни на нафту, оскільки Іран є одним з найбільших світових експортерів нафти, що входить до складу ОПЕК.

Українські експерти очікують зростання цін на роздрібному ринку світлих нафтопродуктів - бензину і дизельного палива, оскільки імпорт займає більше 80% українського ринку палива.