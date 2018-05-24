Вовк покидає пост голови Нацкомісії з тарифів

Після відходу з посади двох і у разі непризначення нових, НКРЕКП тимчасово залишиться без діючих членів.

Повноваження чинного голови Національної комісії, яка здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитра Вовка і члена регулятора Руслана Машляківського, згідно з планом ротації, закінчуються 25 травня.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомила член Конкурсної комісії по вибору нових членів регулятора Світлана Голікова.

"З 26 травня закінчуються повноваження двох членів НКРЕКП – Вовка і Машляківського, тобто завтра, 25 травня, - їх останній день роботи", - сказав вона.

Також Голікова зазначила, було б логічно, якби вже завтра президент Петро Порошенко призначив п'ять нових членів з десяти, які були подані йому на розгляд Конкурсної комісією ще 14 травня 2018 року.

Згідно інформації, розміщеної на сайті НКРЕКП, на сьогодні залишилося всього лише два комісіонера – голова Вовк і член регулятора Машляківський.

Орган не може приймати рішення до появи кворуму в кількості чотирьох осіб.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня Конкурсна комісія відібрала 10 кандидатів на 5 вакантних посад і подала їх розгляд президенту. Конкурсна комісія також проводить другий конкурс, в результаті якого повинні бути відібрані 4 кандидата. Останній конкурс був нещодавно заблокований недопущенным претендентом в челни НКРЕКП, чинним радником Вовка Антоном Гудаченко.

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Довідка УНІАН. Дмитро Вовк (1989 року народження) був призначений на посаду т. в. о. голови НКРЕКП наприкінці 2014 року. З червня 2015 року він вступив у повноваження глави регулятора. До призначення на цю посаду, у нього не було досвіду роботи в сфері енергетики. У 2009-2013 роках він працював в інвесткомпанії ICU, яка консультувала угоди бізнесу президента Петра Порошенка. З березня 2013 року по грудень 2014 року Вовк працював у Москві в корпорації Roshen, яка також належить президентові.

За час каденції Вовка була прийнята скандально відома формула "Роттердам+", яка, як вважають експерти, генерує надприбуток для теплової генерації, зокрема компанії ДТЕК Ріната Ахметова. На сьогодні впровадження формули "Роттердам+" є предметом розслідування НАБУ.

Також комісія під його керівництвом реалізувала план підвищення тарифів на електроенергію для населення, і при цьому також підвищувала тарифи для промисловості, що не дало можливості побороти перехресне субсидування на ринку електроенергії.

За час керівництва Вовка, НКРЕКП намагалася ввести абонплату за газ, а також прийняла рішення про запровадження стимулюючого тарифоутворення для обленерго, яке встановлює норми прибутковості на старі і нові активи в розмірі 12,5%. Ставка на старі активи була розкритикована низкою експертів.