Голова НКРЕКП, який йде у відставку, заявив, що газ для населення може подорожчати більш ніж у півтора раза

Вовк вважає, що якби уряд раніше подбав про приведення ціни газу до ринкового рівня, вона б зросла всього на 10-15%.

Ціна на природний газ для населення України може зрости на 60-70% порівняно з сьогоднішнім значенням у результаті її перегляду Кабінетом міністрів і приведення до рівня ринкового паритету, чого вимагає від України Міжнародний валютний фонд.

Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-служба Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, посилаючись на слова голови комісії Дмитра Вовка, повноваження якого, згідно з планом ротації, закінчуються 25 травня.

«Зараз перегляд становить плюс 60-70%», - сказав Вовк.

За його словами, якби питання перегляду тарифів було вирішене відразу, коли його ініціював МВФ, підвищення відбулося б в межах 10-15%.