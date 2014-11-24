Іран заклав у бюджет-2015 ціну на нафту в $80

Іран під час формування бюджету наступного року виходить з ціни на нафту в 80 доларів за барель, заявив в інтерв'ю агентству ІРНА голова Комісії з планування та бюджету іранського меджлісу Голям Реза Таджгардун, повідомляє Прайм.

За прогнозами депутата, падіння ціни на нафту триватиме. І повернення до попередньої ціни можливе, але не в найближчому майбутньому.

Різкий обвал цін на нафту на світових ринках змушує країни-експортери цього енергоносія формувати бюджети на наступний рік виходячи з ціни від 60 до 80 доларів за барель, підкреслив Таджгардун.

Парламентарій зазначив, що в разі, якщо прогнози не підтвердяться, і ціна знову повернеться до рівня 100 доларів за барель, надлишки коштів, які утворюються в результаті отримання надприбутку, Іран розмістить у своєму Фонді національного розвитку.

У той же час, за його словами, Іран робить активні дипломатичні кроки з метою домовитися з країнами-партнерами по ОПЕК, а також іншими великими гравцями на ринку нафти скоротити видобуток і експорт сировини для того, аби зупинити подальше падіння ціни.

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Як повідомило напередодні агентство Мехр, 26 листопада міністр нафти Ірану Биджан Намдар Зангене має намір провести у Відні, перед початком 166-ї зустрічі ОПЕК, двосторонні переговори з його колегою з Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі, щоб спробувати заручитися згодою цього найбільшого експортера на скорочення виробництва нафти. Раніше в листопаді він вже відвідав ОАЕ, Катар і Кувейт, де передав правителям цих країн особисте послання президента Роухані, у якому також містилася пропозиція про скорочення видобутку і експорту.

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25 листопада у Відні запланована зустріч Зангене з міністром енергетики Російської Федерації Олександром Новаком, повідомило агентство Мехр. Російський міністр і генеральний директор "Роснефти" Ігор Сєчін будуть представляти РФ на зустрічі ОПЕК, на яку, крім Росії, також запрошені інші великі експортери нафти, які не входять в організацію - Азербайджан і Мексика.

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Як повідомила англомовна газета Tehran Times, 27 листопада на віденській зустрічі ОПЕК Іран має намір запропонувати країнам-учасницям скоротити щоденний видобуток в цілому на 1 млн барелів. Це, на думку іранської сторони, допоможе стабілізувати ринок. В даний час, пише газета, країни ОПЕК виробляють в сукупності 30,6 млн барелів, а на експорт постачають 30 млн.