Гройсман у Брюсселі назвав «Північний потік-2» гібридною зброєю проти Європи

За словами прем'єра, зараз Європа стоїть перед таким самим вибором, що й Україна кілька років до того, коли Росія активно використовувала газ як інструмент політичного тиску.

Проект з будівництва в обхід території України газопроводу «Північний потік-2» стане важелем тиску Росії на країни ЄС і поставить під загрозу енергетичну безпеку Європи. Про це під час конференції про питання транзиту російського газу до ЄС у Брюсселі заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Цей проект - це гібридна зброя, яка спрямована проти європейських держав, і ми повинні це зупинити... Росія хоче побудувати газовий потік, знищити українську ГТС і отримати абсолютно єдиний важіль тиску на європейські країни», - сказав прем'єр-міністр.

Також Гройсман висловив занепокоєння щодо ситуації, коли ЄС стане вразливим перед РФ, втративши транзит через територію України.

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«А що буде коли Європа, не дай Бог, зможе втратити свою енергонезалежність і стати ще більш залежною від Росії, яка останніми роками демонструє безпрецедентну агресію», - сказав він.

Прем'єр навів досвід України, проти якої Росія завжди використовувала газ як зброю проти незалежності нашої країни.

«Ці відносини (між Росією і Україною - УНІАН) завжди були на грані: Росія поставляє Україні газ, а натомість вимагає частину суверенітету. Росія використовувала газ як зброю проти нашої незалежності і робила нас слабкими. Сьогодні ми стоїмо перед таким самим вибором», - зазначив Гройсман.