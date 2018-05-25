Україна і ЄС почнуть тристоронні переговори з Росією щодо транзиту газу

За словами прем'єр-міністра, позиція України на цих переговорах буде твердою і відповідальною.

Україна і представники Європейської комісії домовилися про початок тристоронніх переговорів з Росією з питання транзиту російського природного газу до країн ЄС через територію нашої країни. Про це в соцмережі Twitter повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман за результатами зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Марошем Шефчовичем.

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«Україна і ЄС домовилися розпочати тристоронні переговори за участю РФ щодо транзиту газу до Європи. Позиція України на цих переговорах буде твердою і відповідальною», - написав глава уряду.

Згідно з повідомленням прес-служби уряду, прем'єр також підкреслив, що використання вітчизняної газотранспортної системи - це надійна альтернатива проекту «Північний потік-2», який зараз є здебільшого політичним проектом і загрозою енергетичній безпеці Європи.

Повідомляється, що сторони домовилися узгодити позиції щодо використання української ГТС на взаємовигідних умовах.

Також було порушено питання інтеграції об'єднаної енергетичної системи України з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E). Гройсман підкреслив, що об'єднання енергосистем може стати хорошим прикладом для інших сфер і галузей співробітництва.

Як повідомляв УНІАН, проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Довжина трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2» і заявляє, що він жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу.

Наприкінці березня - початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії.

17 травня керівник групи підтримки України Генерального директорату у справах сусідства і переговорів з питань розширення ЄС Петер Вагнер сказав у Києві, що Єврокомісія намагається забезпечити збереження довгострокових інтересів України щодо транзиту газу в разі будівництва Росією газопроводу «Північний потік-2».