Путін знову запевнив, що після реалізації «Північного потоку-2» РФ не закриватиме транзит газу через Україну

За словами російського лідера, цей проект потрібен в умовах падіння видобутку газу в Європі.

Путін знову запевнив, що РФ не закриватиме транзит через Україну після реалізації «Північного потоку-2», якщо «він буде економічно доцільним».

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Сюди замішуються і питання геополітичного характеру, зокрема транзиту через Україну. Я вже говорив і хочу ще раз повторити: ми не збираємося закривати транзит через Україну, якщо він буде економічно доцільним. Ми готові до цих переговорів з нашими українськими партнерами», - зазначив президент Росії.

За його словами, «Північний потік-2» потрібен в умовах падіння видобутку газу в Європі - в Нідерландах і Великобританії, тому ці випадні обсяги потрібно замістити, і найбільш економічно вигідний - це російський трубний газ».

При цьому Путін наголосив, що Росія готова розширити склад учасників проекту «Північний потік-2» за рахунок європейських компаній.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що «Північний потік-2» стане важелем тиску Росії на ЄС і поставить під загрозу енергетичну безпеку Європи.

Виступаючи на конференції про питання транзиту російського газу до ЄС у Брюсселі, він зазначив, що цей проект - це «гібридна зброя, яка спрямована проти європейських держав, і ми повинні це зупинити... Росія хоче побудувати газовий потік, знищити українську ГТС і отримати абсолютно єдиний важіль тиску на європейські країни».

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має початися в 2018 році і завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» аж ніяк не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступу до нових джерел газу. 5 квітня 2018 року Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту зробити все можливе для заборони будівництва газопроводу «Північний потік-2».