США скоротили імпорт нафти із країн ОПЕК до 30-річного мінімуму

"Скорочення нафтового імпорту на впливі на світову торгівлю сланцевої нафтової революції, - зазначає видання. - Прогрес у технології гідророзриву вивів внутрішній видобуток у США до майже 9 млн барелів на добу - найвищого показника від середини 80-тих років", передає ТАСС із посиланням на Financial Times.

Згідно з наведеними даними FT, минулого серпня частка ОПЕК у нафтовому імпорті США впала на 40%, до 2,9 млн барелів на добу.

"Це є найнижчим показником від травня 1985 року", - вказує видання.

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Газета наголошує, що найбільші втрати від "сланцевої революції" серед країн ОПЕК несуть Алжир та Лівія, однак Саудівська Аравія і Венесуела зберігають сильні позиції.

Раніше УНІАН повідомляв, що в ОПЕК заявили про нерентабельність видобутку сланцевої нафти в США за ціни $90 за барель.

Нагадаємо, у липні 2013 року, за даними Управління енергетичної інформації та Міжнародного енергетичного агентства, США добували приблизно 22 мільйони барелів нафти, газу і пов'язаного з ними палива на день. Внаслідок цього імпорт газу і сирої нафти у США впав за п'ять років на 32% і на 15%.

За оцінками експертів, одним із наслідків "сланцевої революції" у США, стало різке падіння світових цін на нафту.

Від кінця червня 2014 року, коли вартість бареля марки Brent досягала максимального цього року рівня $115, ціни на нафту впали на 30%, приблизно до $80 - мінімуму від вересня 2010 року.