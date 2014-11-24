Нафта дорожчає в очікуванні рішення ОПЕК про скорочення видобутку

Станом на середину торгів понеділка вартість січневих ф'ючерсів на північноморську суміш нафти марки Brent збільшилася на 0,23%, до 80,55 долара за барель. Вартість ф'ючерсів на легку нафту марки WTI підвищувалася на 0,40% і становила 76,82 долара за барель, повідомляє РИА Новости.

Аналітики вважають, що зростання цін пов'язане із зустріччю країн-членів ОПЕК, яка відбудеться 27 листопада, на якій буде прийнято рішення: скорочувати світовий видобуток нафти або шукати інші заходи для підтримання цін.

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"(Країни-члени - ред.) ОПЕК, звичайно, розділилися в думках, що вони збираються зробити. Подивіться на тиск, який чинять на Саудівську Аравію в Ірані і Венесуелі, - вони хочуть скорочення. Це дійсно може представляти собою невеликий розкол, що утворюється в організації", - цитує агентство Bloomberg головного інвестиційного директора Аyers Alliance Securities в Сіднеї Джонатана Барратта.

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Колишній міністр нафтової промисловості Катару Абдулла бін Хамад аль-Аттія, який брав участь у засіданнях ОПЕК з 1992 по 2011 рік, вважає, що минули дні, коли організація могла гарантувати консенсуси під час прийняття рішень вищих рівнів. "Зараз є надлишок у 2 мільйони барелів на день, в той час як глобальне економічне зростання знаходиться нижче очікувань", - цитує його агентство.

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