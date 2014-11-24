Суд дозволив взяти під варту голову «Укргазвидобування» і його заступника

Печерський районний суд Києва на прохання міської прокуратури дозволив взяти під варту голову найбільшого газодобувача в Україні держкомпанії «Укргазвидобування» Сергія Костюка і його заступника, йдеться в повідомленні прокуратури Києва.

Згідно з повідомленням, прокуратура Києва оголосила про підозру Костюку і його заступнику в зловживанні службовим становищем, що завдало збитків на суму понад 16,8 млн грн.

«Як встановлено в ході досудового слідства, в березні поточного року між публічним акціонерним товариством («Укргазвидобування» - УНІАН) і приватною компанією, якій належить одна з найбільших в Україні мереж АЗС, укладено договір про постачання зрідженого газу», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, комерційна структура незаконно придбала майже 18 тис. тонн палива без попередньої оплати і за значно нижчою вартістю.

«Крім того, постановами Печерського районного суду Києва від 20 листопада цього року надано дозвіл на їх затримання (Костюка і його заступника – УНІАН) і доставку до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», - підкреслюється в повідомленні.

Читайте також"Укргазвидобування" заявило, що найближчим часом може зупинити виробництво

Як зазначають у прокуратурі, досудове розслідування проводить СБУ в Києві та Київській області.

Прокуратура в своєму повідомленні не називає комерційну структуру, якій було продано весь обсяг зрідженого газу, проте сам Костюк у своєму інтерв'ю ЗМІ говорив, що паливо було продане компанії народного депутата Ігоря Єремєєва WOG.

«WOG на той момент і в тому обсязі дав нам найвигідніші умови навантаження. Крім того, він запропонував кращу ціну», - заявив голова «Укргазвидобування».

Читайте також"Нафтогаз" змінив склад наглядових рад "Укргазвидобування" і "Укртрансгазу"

Довідка УНІАН. ПАТ «Укргазвидобування» - найбільша газодобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належить НАК «Нафтогаз України».