РФ, аби підтримати ціни на нафту, хоче запропонувати ОПЕК обопільне скорочення видобутку
Основним аргументом прихильників збереження квоти залишається ідея про те, що якщо країни ОПЕК скоротить видобуток, то подальше зростання нафтових цін тільки підштовхне виробництво нафти в країнах поза картелем, насамперед у США
Російська влада, яка досі виходила з ідеології підтримки зростання видобутку нафти незважаючи ні на що, починає діалог з ОПЕК про можливість взаємного зниження нафтовидобутку на 15 млн тонн, пише в понеділок газета "Комерсант".
"Такі думки були і раніше, але особливої підтримки не отримували, ситуація змінилася минулого тижня",- повідомив один зі співрозмовників видання.
Він пов'язує це з візитом до Москви глави МЗС Венесуели (входить в ОПЕК) Рафаеля Раміреса (до вересня був міністром енергетики країни і очолював нафтогазову компанію PDVSA).
Глава Міненерго РФ Олександр Новак говорив, що обговорював з ним ситуацію на світових ринках. Саме Рамірес і запропонував Росії знизити видобуток.
"Зниження нафтових котирувань дуже впливає на економіку Росії і Венесуели. Очевидно, що ситуація зараз в руках ОПЕК. Але організація не готова знижувати видобуток в односторонньому порядку",- пояснило одне з джерел "Комерсанта".
Читайте такожМіністр фінансів РФ оцінив втрати економіки через санкції та нафту у $140 млрд на рік
Основним аргументом прихильників збереження квоти залишається ідея про те, що якщо країни ОПЕК скоротить видобуток, то подальше зростання нафтових цін тільки підштовхне виробництво нафти в країнах поза картелем, насамперед у США.
Тоді вже в найближчому майбутньому країни, що входять в організацію, постануть перед необхідністю нового скорочення видобутку і подальшої втрати частки ринку. Під час кризи 2008 року ОПЕК намагалася координувати свої дії з іншими виробниками - Росією, Норвегією і Мексикою, але без практичного результату.
Ситуація буде обговорюватися у вівторок у Відні на міжнародній конференції з питань розвитку світового нафтового ринку напередодні саміту ОПЕК, повідомляла "Роснефть" за підсумками переговорів президента Ігоря Сечіна з Рафаелем Раміресом.
Джерела "Комерсанта" стверджують, що Венесуела і Росія можуть запропонувати картелю знизити квоти на видобуток приблизно на 70 млн тонн. Це близько 5% за рік, тоді як зниження Росії має скласти лише близько 3%.
Нагадаємо, з кінця червня, коли вартість бареля марки Brent досягала максимального цього року рівня 115 доларів, ціни на нафту впали на 30%, приблизно до 80 доларів - мінімуму з вересня 2010 року.
Основною причиною стало перевищення пропозиції над попитом, в першу чергу за рахунок різкого зростання видобутку сланцевої нафти в США. Країни ОПЕК, на яких припадає 32% загальносвітового виробництва нафти, в останні місяці активно обговорюють можливе зниження видобутку, щоб відновити баланс на ринку.
Минулого тижня про можливе скорочення нафтовидобутку також заявив російський міністр енергетики Олександр Новак. Однак він підкреслив, що рішення з цього питання ще не прийнято.