РФ, аби підтримати ціни на нафту, хоче запропонувати ОПЕК обопільне скорочення видобутку

Російська влада, яка досі виходила з ідеології підтримки зростання видобутку нафти незважаючи ні на що, починає діалог з ОПЕК про можливість взаємного зниження нафтовидобутку на 15 млн тонн, пише в понеділок газета "Комерсант".

"Такі думки були і раніше, але особливої підтримки не отримували, ситуація змінилася минулого тижня",- повідомив один зі співрозмовників видання.

Він пов'язує це з візитом до Москви глави МЗС Венесуели (входить в ОПЕК) Рафаеля Раміреса (до вересня був міністром енергетики країни і очолював нафтогазову компанію PDVSA).

Глава Міненерго РФ Олександр Новак говорив, що обговорював з ним ситуацію на світових ринках. Саме Рамірес і запропонував Росії знизити видобуток.

"Зниження нафтових котирувань дуже впливає на економіку Росії і Венесуели. Очевидно, що ситуація зараз в руках ОПЕК. Але організація не готова знижувати видобуток в односторонньому порядку",- пояснило одне з джерел "Комерсанта".

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Основним аргументом прихильників збереження квоти залишається ідея про те, що якщо країни ОПЕК скоротить видобуток, то подальше зростання нафтових цін тільки підштовхне виробництво нафти в країнах поза картелем, насамперед у США.

Тоді вже в найближчому майбутньому країни, що входять в організацію, постануть перед необхідністю нового скорочення видобутку і подальшої втрати частки ринку. Під час кризи 2008 року ОПЕК намагалася координувати свої дії з іншими виробниками - Росією, Норвегією і Мексикою, але без практичного результату.

Ситуація буде обговорюватися у вівторок у Відні на міжнародній конференції з питань розвитку світового нафтового ринку напередодні саміту ОПЕК, повідомляла "Роснефть" за підсумками переговорів президента Ігоря Сечіна з Рафаелем Раміресом.

Джерела "Комерсанта" стверджують, що Венесуела і Росія можуть запропонувати картелю знизити квоти на видобуток приблизно на 70 млн тонн. Це близько 5% за рік, тоді як зниження Росії має скласти лише близько 3%.

Нагадаємо, з кінця червня, коли вартість бареля марки Brent досягала максимального цього року рівня 115 доларів, ціни на нафту впали на 30%, приблизно до 80 доларів - мінімуму з вересня 2010 року.

Основною причиною стало перевищення пропозиції над попитом, в першу чергу за рахунок різкого зростання видобутку сланцевої нафти в США. Країни ОПЕК, на яких припадає 32% загальносвітового виробництва нафти, в останні місяці активно обговорюють можливе зниження видобутку, щоб відновити баланс на ринку.

Минулого тижня про можливе скорочення нафтовидобутку також заявив російський міністр енергетики Олександр Новак. Однак він підкреслив, що рішення з цього питання ще не прийнято.