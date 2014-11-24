Литва готова поділитися з Україною досвідом у будівництві LNG-терміналу

Президент Литви Даля Грібаускайте заявляє, що її країна готова поділитися з Україною досвідом у побудові LNG-терміналу для того, щоб позбутися залежності в енергоносіях від російського “Газпрому”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.

Грібаускайте повідомила, що Литва змогла побудувати на своїй території LNG-термінал, щоб позбутися залежності від одного монополіста в отриманні енергоносіїв. За її словами, це повинно сприяти тому, щоб повністю позбутися залежності від “Газпрому”.

“Наш міністр з енергетики готовий допомагати вам, щоб захищати ваші інтереси в європейських інституціях та гарантувати, що Литва готова поділитися досвідом щодо будівництва LNG-терміналу”, - сказала Грібаускайте.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня ц. р. в Литву прибув перший танкер зі скрапленим газом, який Грібаускайте називає гарантією енергетичної безпеки всього балтійського регіону.

"Литва знову може пишатися своєю рішучістю, сміливістю та політичною волею. Термінал скрапленого газу - це важливий стратегічний проект і перемога всієї держави. Це і енергетична незалежність, і політична свобода. Більше ніхто не зможе диктувати нам ціни на газ, купувати у нас політичну волю або підкуповувати наших політиків", - заявила литовський президент на церемонії відкриття терміналу в Клайпеді.

За її словами, "один сусід був особливо зацікавлений в тому, щоб зупинити цей проект". Весь природний газ Литва досі закуповувала в Росії. "Сьогодні історичний день для Литви. Я радий, що ми першими в Європі побудували термінал скрапленого газу за такий короткий час - півтора роки", - сказав прем'єр-міністр Альгірдас Буткявічюс.

Нагадаємо, головний постачальник газу в Україну, російський "Газпром" у червні поточного року повністю припинив поставки газу "Нафтогазу" через суперечку про ціну палива, яке постачається, і борги за попередні поставки. Після цього Україна почала активно шукати способи компенсувати виниклий дефіцит, який частково відшкодовує за рахунок поставок газу з Євросоюзу, реалізовані зараз через Словаччину і Польщу. Будівництво LNG терміналу є одним з проектів, спрямованих на зменшення залежності від РФ поряд із зменшенням споживання газу в Україні, розробкою сланцевого газу і газифікації вугілля.

14 жовтня глава Державного агентства інвестицій та національних проектів Сергій Євтушенко висловив сподівання, що уряд схвалить проект створення плавучого терміналу з прийому скрапленого газу (LNG) в Одесі не пізніше ніж у найближчі шість місяців.

"Я дуже сподіваюся, що таке рішення в найближчі шість місяців буде прийнято", - сказав він.

Євтушенко зазначив, що досвід Литви та Польщі, які запускають свої LNG-термінали, підтверджує, що це серйозний інструмент, що дозволяє домогтися зниження цін на паливо, яке постачається з Росії, і диверсифікувати поставки енергоносіїв. Він зауважив, що "Газпром" уже знизив Литві ціну на газ на 20%. Євтушенко підкреслив, що агентство вже підготувало всі необхідні документи для того, щоб Україна почала приймати газ LNG c плавучого терміналу.

Євтушенко також нагадав, що термінал після прийняття рішення про реалізацію цього проекту може бути готовий до експлуатації за 9-12 місяців і щорічно через нього можна прокачувати від 3 до 5 млрд кубометрів газу.