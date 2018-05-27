Зараз ведеться набір потужності енергоблоку, зазначили в НАЕК "Енергоатом".

Другий енергоблок Запорізької АЕС після поточного ремонту сьогодні підключено до енергомережі.

Читайте такожЗапорізька АЕС відключила від мережі п'ятий енергоблок

Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".

"27 травня 2018 року о 15:41 енергоблок №2 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після проведення поточного ремонту. Ведеться набір потужності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на даний час на ЗАЕС у роботі перебувають 4 енергоблоки. Вони працюють у штатному режимі, зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Довідка. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - 1985, третій - 1986, четвертий - 1987, п'ятий у 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.