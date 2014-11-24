Поставки вугілля з Росії для ДТЕК і «Центренерго» призупинено - Міненерго

Постачання енергетичного вугілля з Росії для потреб теплових електростанцій компаній ДТЕК Ріната Ахметова і «Центренерго» призупинено, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики і вугільної промисловості з посиланням на заяву глави міністерства Юрія Продана.

"За інформацією, яка є в Міністерства енергетики і вугільної промисловості України від компаній "Центренерго" і ДТЕК, постачання вугілля з Росії призупинено", - цитує прес-служба Продана.

Водночас у енергетичній митниці УНІАН повідомили, що постачання вугілля з Росії здійснювалися впродовж жовтня й листопада.

«Згідно з офіційною нашою статистикою, впродовж листопада конкретно з Росії вугілля, товарна позиція 2701, надходило з 1 по 23 листопада», - сказав УНІАН начальник енергетичної митниці Державної фіскальної служби Олександр Конєв.

За його словами, за листопад в Україну з Росії було поставлено близько 1 млн тонн вугілля.

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Довідка УНІАН. Україна, що відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля для потреб теплових електростанцій через військову агресію Росії на сході країни, де розташовано 80% шахт, купить у Російської Федерації в 2014 році 3,1 млн тонн цього виду палива.

Відповідними контрактами володіють держкомпанія «Центренерго» і найбільша приватна енергокомпанія ДТЕК.