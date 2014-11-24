Нацгвардія охоронятиме Чорнобильську АЕС

Про це йдеться в постанові уряду № 628 від 12 листопада 2014 р. «Про затвердження переліку ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів, що підлягають охороні Національною гвардією».

Так, Нацгвардія має взяти під свою охорону Чорнобильську АЕС (Київська область), Запорізьку, Хмельницьку, Південно-Українську (Миколаївська область) та Рівненську АЕС.

Читайте такожВ Кабміні хочуть, щоб АЕС забезпечували понад 65% усієї електроенергіїТакож до списку об’єктів, які підлягають охороні Нацгвардією, увійшли: Інститут ядерних досліджень (Київ), Харківський фізико-технічний інститут (Харків), Південний машинобудівний завод імені Макарова (Дніпропетровськ), завод ”Зірка” (Шостка, Сумська область), Шосткінський казенний завод ”Імпульс” (Шостка, Сумська область), хімічний завод ”Зоря” (Рубіжне, Луганська область), Павлоградський хімічний завод (Павлоград, Дніпропетровська область), Павлоградський механічний завод держпідприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені Макарова” (Павлоград, Дніпропетровська область).