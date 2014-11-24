Нафта може подешевшати до $60, якщо ОПЕК не знизить видобуток

Ціна нафти може впасти до $60 за барель, якщо країни ОПЕК не домовляться про значне зниження видобутку на нараді у Відні в четвер, припускають учасники ринку, повідомляє Рейтер.

Ціни, що впали з червня на 34% майже до чотирирічного мінімуму, продовжать падіння, якщо ОПЕК не вирішить знизити видобуток як мінімум на 1 мільйон барелів на добу, кажуть керуючі фондами, що інвестують в сировинні активи.

"Якщо не буде скорочення видобутку, ринок втратить довіру до ОПЕК і засумнівається в її впливі на світовий ринок нафти", - сказав Деніел Бейт з фонду Lupus Alpha Commodity Invest Fund, додавши, що ціна Brent тоді може впасти до $60 за барель.

На його думку, ймовірність зниження видобутку становить не більше 50%, і серед аналітиків теж немає єдиної думки щодо підсумків наради. На їхню думку, незначне скорочення виробництва, наприклад, на 500.000 барелів на добу, не допоможе ринку відновитися.

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Навіть якщо ОПЕК вирішить знизити видобуток на 1 мільйон барелів на добу, Brent все одно може подешевшати до $70, вважає директор з інвестицій RCMA Capital Даг Кінг. Якщо ж країни ОПЕК не домовляться скоротити видобуток, ціни дуже швидко можуть впасти до $60, припустив він.

Ряд країн ОПЕК, у чий бюджет закладена дорога нафта, закликають картель до зниження виробництва, і значне зниження більш ніж на 1 мільйон барелів на добу - викличе швидке зростання цін, сказав керуючий сировинним фондом Threadneedle Ніколас Робін.

"Підйом прискориться за рахунок низької ліквідності у зв'язку з Днем подяки", - додав він.

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Найбільший виробник ОПЕК Саудівська Аравія дала цінам впасти, аби змусити інші країни картелю до спільних дій, вважає Те Нельсон з Investec Global Energy Fund.

"Саудівська Аравія хоче знизити видобуток, але не хоче робити це на самоті", - сказав Нельсон, додавши, що для стабілізації ринку досить скорочення виробництва на 1,0-1,5 мільйона барелів на добу.

На ринку достатньо і теорій змови, які пояснюють бездіяльність Саудівської Аравії. Наприклад, оглядач New York Times Томас Фрідман припустив, що "на світовому ринку нафти йде війна між США і Саудівською Аравією з одного боку, та Росією і Іраном з іншого".