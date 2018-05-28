Нафта дешевшає на можливості пом'якшення угоди ОПЕК+

Brent подешевшала до $75,14 за барель, WTI - до $66,22 за барель.

Світові ціни на нафту в понеділок вранці падають в межах 2,5%, продовжуючи відігравати новини про можливе пом'якшення умов угоди ОПЕК+ і статистику з США по буровим установкам.

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Про це повідомляє Прайм.

"Станом на 7:59 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1,74% - до 75,14 долара за барель, ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 2,45%, до 66,22 долара за барель. У п'ятницю нафта подешевшала на 3-4%", - йдеться в повідомленні.

Здешевлення нафти сприяють і дані щодо динаміки кількості бурових установок у США. Згідно з даними американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за тиждень, що завершився 25 травня, кількість бурових установок у США зросла на 13 штук, або на 1,2% - до 1059 штук. У річному вираженні кількість бурових установок збільшилася на 151 штуку, або в 1,2 рази. Кількість нафтових бурових установок за тиждень зросла на 15 штук, або 1,8%, до 859 одиниць, а газодобувних - знизилася на дві, або на 1%, до 198 одиниць.