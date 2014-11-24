Початок будівництва морської ділянки "Південного потоку" відклали на місяць

Російський державний концерн "Газпром" почне будівництво морської ділянки газопроводу "Південний потік" в середині грудня, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Ми змістилися на один місяць, але, по-моєму, 15 грудня у нас стоїть початок", - повідомив глава департаменту "Газпрому" по роботі з органами влади Володимир Марков.

Марков заявив, що санкції Заходу навряд чи вплинуть на будівництво морської частини газопроводу, і він буде введений у встановлені терміни.

ЄС і США ввели санкції проти низки російських енергетичних компаній після анексії Криму і у відповідь на позицію Росії в українській кризі.

Єврокомісія домагається відмови країн-членів ЄС від участі в проекті "Південний потік". Минулого тижня Італія заявила, що "Південний потік" більше не є для неї пріоритетом.

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Новий уряд Болгарії ухвалив рішення призупинити реалізацію проекту на своїй території.

Угорщина має намір почати будівництво своєї ділянки "Південного потоку" в 2015 році.

Проектна потужність "Південного потоку" - 63 млрд кубометрів газу в рік. Росія розраховує ввести в експлуатацію газопровід в 2018 році.

"Південний потік" розглядають в якості конкурента й альтернативи проекту "Набукко", також призначеного для постачання газу країнам Південної і Центральної Європи.