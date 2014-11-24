У Росії задумалися про створення нафтового резерву для регулювання цін

РФ необхідно подумати над створенням нафтового резерву для регулювання пропозиції сировини на світовому ринку, сказав голова ради директорів державній Роснефти Олександр Нєкіпелов на слуханнях у Раді Федерації, повідомляє Рейтер.

"Треба б повернутися до питання про те, щоб сформувати інфраструктуру, яка дала б можливість державі формувати резерв нафти в період, коли вона в надлишку і для того, аби викидати її на ринок в протилежній ситуації", - сказав Нєкіпелов під час виступу перед сенаторами.

Роснефть запропонувала створити нафтовий резерв напередодні наради Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК) у Відні 27 листопада, на якому, як очікується, буде обговорюватися питання зниження видобутку членами ОПЕК для підтримки цін. Перед нарадою у Відні, 25 листопада, делегація РФ, яка не входить в ОПЕК, зустрінеться з представниками одного з учасників організації - дружній РФ Венесуели - для обговорення можливих механізмів стримування негативного цінового тренду на нафтовому ринку.

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Аналітики кажуть, що у РФ мало способів самостійно підтримати світові ціни на нафту, зокрема через відсутність достатнього обсягу резервуарів для зберігання сировини та інших технологічних аспектів, а також внаслідок високої залежності бюджету країни від нафтових доходів.

Вартість російського сорту нафти Urals, продаж якого забезпечує левову частку доходів держбюджету, за останні кілька місяців впала на третину, досягнувши чотирирічного мінімуму - $79 за барель.

Минулого тижня стало відомо, що для підтримки світових цін на сировину уряд РФ обговорює можливість скорочення видобутку нафти, проте доцільність такого кроку залишається під питанням. Експерти кажуть, що на міжнародні котирування впливає не обсяг видобутку, а експорту нафти. Цей показник Росія послідовно знижує протягом декількох років.