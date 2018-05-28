"Газпром" оскаржив рішення Стокгольмського арбітражу у суперечці з "Нафтогазом"

До такого рішення, згідно з повідомленням, прийшли в результаті додаткового вивчення тексту рішення арбітражу "із залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста".

"Газпром" подав до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення Стокгольмського арбітражу у суперечці з "Нафтогазом" щодо транзиту газу.

Як повідомляють РИА Новости, в "Газпромі" заявили, що значна частина арбітражного рішення "написана не арбітрами, а іншою особою".

До такого рішення, згідно з повідомленням, прийшли в результаті додаткового вивчення тексту рішення арбітражу "із залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста".

"Висновок експерта стало новим доказом серйозних порушень шведського права та арбітражного регламенту Торгової палати міста Стокгольма... Підміна арбітрів неприйнятна, так як їх рішення вкрай важливо для сторін спору, а втручання в цей процес грубо порушує арбітражна угода", - заявили в російській компанії.

Раніше "Газпром" вже подавав апеляцію на рішення суду щодо спору з "Нафтогазом" за "істотних процесуальних порушень, допущених арбітрами".

28 лютого 2018 р. Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" про компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.

За рішенням арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень, "Газпром" повинен заплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

Наприкінці березня заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв повідомив, що "Газпром" і "Нафтогаз" почали переговори про розірвання контрактів на поставку і транзит газу.

Також у "Газпромі" заявили, що можуть зберегти транзит газу через Україну в розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

У "Нафтогазі" заявили, що "Газпром" продовжує відмовлятися від виконання остаточних і зобов'язують рішення арбітрів у двох комерційних суперечках з "Нафтогазом" і запропонував внести зміни в контракти або розірвати їх і таким чином скасувати рішення трибуналу.

Комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що "Нафтогаз України" планує звернутися з позовами в європейські суди, щоб заарештувати активи "Газпрому", тому що та не виконує рішення Стокгольмського арбітражу.

20 квітня "Газпром" направив в Стокгольмський арбітраж документи для розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку газу і його транзит через територію України.