Скільки коштує "чорне золото": нафта торгується вище $75 за барель

Brent подорожчала до $75,58 за барель, WTI подешевшала до $66,72 за барель.

Нафта у вівторок торгується без єдиної динаміки: WTI продовжує дешевшати, а Brent корекційно дорожчає, що збільшує різницю в ціні між нафтовими марками до максимуму з березня 2015 року.

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Про це повідомляє Прайм.

"Станом на 8:40 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,35% - до 75,58 долара за барель, липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - знижувалася на 1,7%, до 66,72 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

У п'ятницю минулого тижня нафта подешевшала на 3-4% на новинах про можливе нарощування видобутку нафти в рамках угоди ОПЕК+. У понеділок ціни продовжували знижуватися.

Джерела агентства Reuters повідомили, що обговорюється можливість збільшення видобутку "чорного золота" на 1 мільйон барелів на добу в рамках пом'якшення умов угоди ОПЕК+.

"Ймовірність збільшення видобутку нафти в Саудівській Аравії і Росії почала позначатися на ціні... Тим не менш, залишаються сумніви з приводу того, що якесь рішення буде прийнято на червневому засіданні", - наводить агентство Reuters думку аналітика ANZ Bank. Зустріч країн-експортерів нафти ОПЕК відбудеться у Відні 22 червня.

Різноспрямована динаміка цін на нафту збільшує спред між вартістю марок Brent і WTI. У вівторок він перевищив 8,8 долара. Це найбільша різниця в ціні з березня 2015 року, відзначає Reuters. На думку аналітика NH Investment & Securities в Сейлем Вінсента Хвана (Vincent Hwang), ціна WTI швидше стабілізується, ніж знижується, після різкого зростання минулих тижнів. "Очікувалося, що ціна встановиться в діапазоні 55-65 доларів за барель", - зазначив аналітик. Він також додав, що на ринку виникли побоювання зниження попиту на нафту з США через надходження додаткових обсягів сировини з Близького Сходу.