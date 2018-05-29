Запаси газу в українських сховищах досягли 9,4 мільярда кубів

Газові сховища України заповнені на 30%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 20 по 27 травня зросли на 4,4%, або на 453 мільйона кубометрів, до 9,357 мільярда кубометрів з 8,904 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, 27 травня в сховища було закачано 55,92 мільйона кубометрів газу.

Зазначається, що на сьогоднішній день українські газові сховища заповнені на 30%.

Як повідомляв УНІАН, з 13 квітня 2018 року "Укртрансгаз" припинив відбір газу зі сховищ. З цього числа ПСГ почали наповнюватися в режимі 19-28 мільйонів кубометрів на добу.

У 2018 рік наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запаси газу – 14,7 мільярда кубометрів.