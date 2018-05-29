В обхід Росії: Азербайджан запустив "Південний газовий коридор"

12:43, 29 травня 2018
Енергетика
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Президент Азербайджану Ільхам Алієв запускає газопровід / фото novosti.az

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Як передає Новости-Азербайджан, президент Азербайджану Ільхам Алієв повернув ключ, що символізує закачування газу до трубопровода.

Таким чином, почалося заповнення Трансанатолійського газопроводу в "Південному газовому коридорі". 12 червня в Эскишехер за участю президентів Азербайджану і Туреччини відбудеться офіційне відкриття TANAP.

Зазначимо, що проект "Південного газового коридору" включає в себе розширення газопроводу Баку-Тбілісі-Ерзурум, будівництво в Туреччині Трансанатолійського трубопроводу і будівництво Трансадріатичного трубопроводу.

В рамках цього проекту видобутий газ буде доставлятися до Європи за допомогою трубопроводів загальною протяжністю 3500 кілометрів, що проходять через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Грецію, Болгарію та Албанію до Італії.

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Теги: #Пывденний газовий коридор