Україна збільшила споживання вугілля на чверть

Порівняно з березнем споживання вугілля в квітні скоротилося на 12,6%.

Україна в квітні 2018 року збільшила споживання кам'яного вугілля порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 25,2% - до 3,533 мільйона тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

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Також повідомляється, що в порівнянні з березнем цього року споживання вугілля в квітні знизилося на 12,6%.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2018 року споживання кам'яного вугілля порівняно з аналогічним періодом 2017 року збільшилася на 41,3% - до 4 мільйонів тонн.

На сьогоднішній день Україна через бойові дії на сході країни та блокаду вантажообігу з непідконтрольними територіями відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.