Топ-менеджери "Нафтогазу" отримають ще $46 мільйонів бонусів за виграш суду в "Газпрому" - ЗМІ

Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу, в даному випадку - 4,56 млрд доларів.

Спостережна рада НАК "Нафтогаз України" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

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Про це ЕП повідомило джерело в "Нафтогазі".

За його словами, відповідне рішення прийнято за виграш другої частини судового протистояння – так званого "транзитного" контракту.

Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (у даному випадку - 4,56 млрд доларів). Таким чином, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів.

На сьогодні з цієї суми виплачено менше половини (20 млн доларів).

Інші 25,6 млн доларів будуть виплачені тільки після фактичного виконання "Газпромом" рішення Стокгольмського арбітражу про необхідність виплати "Нафтогазу" 2,56 млрд доларів. На сьогоднішній день російська компанія відмовляється виконувати це рішення, і заявила про намір розірвати договірні відносини з "Нафтогазом".

Нагадаємо, восени минулого року правління "Нафтогазу" отримало премії за виграш першої частини судового спору з "Газпромом".

Тоді список премійованих складався з 8 осіб. Серед них – Андрій Коболєв, Сергій Перелома, Юрій Вітренко, Ярослав Теклюк і Костянтин Пожидаєв.

Загальна сума коштів, заощаджена "Нафтогазом" державі завдяки перемозі в суді Швеції становить близько 50 млрд доларів.

Виплата премій та бонусів є загальносвітовою практикою.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" про компенсацію за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.

За рішенням арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень, "Газпром" повинен заплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".